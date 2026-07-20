Нилов и Диденко покидают Госдуму и не примут участия в выборах

Депутаты от ЛДПР Нилов и Диденко не вошли в списки на выборы в Госдуму Нилов и Диденко покидают Госдуму и не примут участия в выборах

Москва20 июл Вести.Главы двух ключевых комитетов Государственной думы от ЛДПР — Ярослав Нилов (комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов) и Алексей Диденко (комитет по региональной политике и местному самоуправлению) — не примут участия в выборах в нижнюю палату парламента девятого созыва.

Они не были включены в партийные списки ЛДПР и не зарегистрировались в качестве самовыдвиженцев до закрытия приёма документов 12 июля, сообщают "Ведомости".

Оба политика начинали свою карьеру при жизни основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Нилов проработал депутатом 15 лет (четыре созыва), а Диденко избирался трижды.

Ярослав Нилов подтвердил завершение своей работы в Думе, лаконично отметив, что впереди его ждёт "новый, другой путь". По информации источников издания, у него уже есть договорённость о следующем месте работы. Алексей Диденко прокомментировал перспективы жизни вне стен парламента шутливой цитатой Ипполита Воробьянинова из романа "12 стульев".

Опытные политики с большим парламентским стажем являются ценным управленческим ресурсом и без труда найдут новые варианты карьерного развития.