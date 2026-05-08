Совет Федерации после осенних выборов может покинуть сенатор Пушков "Ведомости": после выборов сенатор Пушков может покинуть Совет Федерации

Москва8 мая Вести.Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков может покинуть верхнюю палату парламента после выборов в сентябре 2026 года, написала газета "Ведомости".

Собеседник, близкий к региону, заявил изданию, что парламентарий не подал документы для участия в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов в краевое Заксобрание, которое в Совфеде в настоящее время представляет Пушков.

Источник предположил, что пермские депутаты могут делегировать в Совфед заместителя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Тимофея Нижегородцева.

Он работает в ФАС с 2005 года, через два года возглавил и на протяжении 13 лет руководил ведомственным управлением социальной сферы и торговли. Последние шесть лет Нижегородцев занимает текущую должность. В его компетенцию по-прежнему входят вопросы здравоохранения, социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг.

Алексей Пушков, родился в 1954 году в Пекине в семье дипломатов, также известен как журналист и руководитель Института актуальных международных проблем при Дипломатической академии МИД России. В Совет Федерации он был избран в 2016 году.

В начале мая депутат Госдумы четырех созывов и предприниматель Олег Савченко, ранее заявлявший о намерении участвовать в осенних выборах в нижнюю палату парламента, отказался от этого.