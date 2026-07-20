РБК: экс-посол в США Кисляк может покинуть СФ, его сменит посол в Британии Келин

РБК: посол РФ в Великобритании Келин может стать сенатором после ухода Кисляка РБК: экс-посол в США Кисляк может покинуть СФ, его сменит посол в Британии Келин

Москва20 июл Вести.Бывший посол России в США Сергей Кисляк, который с 2017 года представляет в Совете Федерации главу Мордовии, может покинуть верхнюю палату после сентябрьских губернаторских выборов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Совфеду и администрации президента.

По данным издания, 75-летний сенатор не хотел бы продолжать работу в Совфеде по состоянию здоровья и из-за семейных обстоятельств. Сам Кисляк, занимающий должность заместителя председателя комитета Совфеда по международным делам, от комментариев отказался.

Ожидается, что его место может занять Андрей Келин, который с 2019 года является послом России в Великобритании. Эту информацию РБК подтвердили источник, близкий к администрации президента, и собеседник, знакомый с готовящимися перестановками.

Также, по данным РБК, сенаторы от Дагестана, включая Сулеймана Керимова, сохранят свои посты, а бывший глава республики Сергей Меликов будет представлять в Совете Федерации другой регион.

В РБК направили запрос в посольство России в Великобритании.

Выборы депутатов Госдумы, а также совмещенные с ними избирательные кампании пройдут в течение трех дней подряд – с 18 по 20 сентября 2026 года. Планируется провести более 2,2 тыс. избирательных кампаний различного уровня. По их итогам предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что прямые выборы высших должностных лиц пройдут в единый день голосования в сентябре в восьми российских регионах.