Экс-депутат Савченко отказался от планов снова баллотироваться в Госдуму

Один из богатейших депутатов Савченко отказался возвращаться в Думу Экс-депутат Савченко отказался от планов снова баллотироваться в Госдуму

Москва5 мая Вести.Бывший депутат Госдумы четырех созывов и предприниматель Олег Савченко, ранее заявлявший о намерении участвовать в выборах в нижнюю палату парламента, отказался от этих планов. Об этом сообщил его представитель.

В марте Савченко говорил о возможности выдвижения в Костромском округе, однако позже решение было пересмотрено.

По словам представителя бывшего парламентария, которые приводят "Ведомостям", экс-депутат продолжит заниматься транспортным проектом "Север – Юг".

Предложения [по участию в выборах в Госдуму] были, но в итоге приняли решение не идти заявил представитель Савченко

Он уточнил, что после досрочного сложения полномочий в 2025 году бывший парламентарий сосредоточился на развитии международного транспортного коридора, который связывает северо-запад ЕАЭС и Скандинавию со странами Центральной Азии, Персидского залива и Индийского океана.

Ранее Савченко также подавал заявление на участие в праймериз "Единой России" в Костромской области.