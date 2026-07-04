В ГД от "Справедливой России" пойдет бывший украинский политик Арбузов ТАСС: бывший вице-премьер Украины Арбузов будет выдвигаться в Госдуму

Москва4 июл Вести.Бывший первый заместитель председателя правительства Украины Сергей Арбузов войдет в список партии "Справедливая Россия" на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в партии.

Арбузов в прошлом возглавлял Национальный банк Украины, а также в 2014 году исполнял обязанности премьер-министра страны. В Госдуму он пойдет от Новороссии, Крыма и Севастополя.

По группе новых территорий, также Крыма и Севастополя, будет выдвигаться известный украинский политик, в прошлом глава Нацбанка, впоследствии первый заместитель председателя правительства Украины Сергей Арбузов заявил источник издания

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что парламентские выборы в регионах Донбасса и Новороссии возможны. Она подтвердила, что с этим мнением согласны как в Минобороны РФ, так и в ФСБ.