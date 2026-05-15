Александр Лапин может сменить Картаполова на посту главы комитета по обороне "Коммерсант": Александр Лапин может возглавить комитет Госдумы по обороне

Москва15 мая Вести.Бывший командующий Центральным и Ленинградским военными округами Александр Лапин может возглавить комитет Госдумы по обороне в новом созыве парламента. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в Госдуме и партии "Единая Россия".

По данным издания, Лапин планирует участвовать в выборах в Госдуму по списку партии от Татарстана. Его кандидатура рассматривается на пост председателя комитета по обороне, который сейчас возглавляет Андрей Картаполов. Источники отмечают, что окончательное решение пока не принято.

Согласно данным сайта праймериз ЕР, в настоящее время Лапин занимает должность заместителя генерального директора инвестиционной компании "Связьинвестнефтехим". После завершения военной службы он также стал советником главы Татарстана Рустама Минниханова.

Широкую известность Лапин получил после начала боевых действий на Украине. Он командовал группировкой "Центр" во время наступления на Сумы и Чернигов, а также на Краснолиманском направлении. В июле 2022 года генерал-полковнику было присвоено звание Героя России.

При этом деятельность Лапина неоднократно подвергалась критике со стороны военкоров и представителей силовых структур. В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров обвинял генерала в отступлении из Красного Лимана и прорыве обороны на ряде участков фронта. Позднее критику поддержал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.