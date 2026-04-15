Россия может не поддержать политическую резолюцию Межпарламентского союза Косачев: Киев пихает в политическую резолюцию МПС много антироссийских поправок

Москва15 апр Вести.Россия на предстоящей 152-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) может не поддержать резолюцию, посвященную постконфликтным механизмам урегулирования конфликтов. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Он отметил: на предстоящей Ассамблее будут рассматриваться две резолюции – экономическая и политическая.

Вторая резолюция посвящена постконфликтным механизмам урегулирования конфликтов. Вот тут у нас проблема, потому что в нее украинцы уже сейчас напихивают большое количество антироссийских поправок. Мы их будем пытаться снимать, но, если это не удастся сделать – а я не исключаю, что этого не удастся сделать в силу консолидированности группы "Двенадцать плюс", – нам придется отказаться от поддержки этой второй резолюции, политической резолюции, в целом. Но это нам предстоит узнать в ближайшие два дня сказал Косачев

Также Константин Косачев сообщил: Россия в целом согласна с экономической резолюцией МПС о свободе торговли.