Косачев рассказал о предлагаемых на Ассамблее МПС резолюциях по Ближнему Востоку

Москва16 апр Вести.На 152-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Стамбуле обсуждается ситуация на Ближнем Востоке. Подробности рассказал в интервью ИС "Вести" заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

По его словам, есть уже три предложения для чрезвычайных дебатов.

Это взаимоисключающие версии происходящего вокруг Ирана: резолюция Бахрейна и Эмиратов, во всем обвиняющая Иран, и резолюция Ирана, во всем обвиняющая Израиль и Соединенные Штаты Америки. Я думаю, что у этих двух резолюций в силу их категоричности вряд ли будет шанс на то, чтобы получить поддержку Ассамблеи. И отсюда третье - третий проект, он компромиссный, он про необходимость мирного переговорного урегулирования любых конфликтов. Там не упоминаются по имени ни Иран, ни Газа, ни Украина. Он носит компромиссный характер. Он, конечно же, не совсем соответствует требованиям к резолюциям чрезвычайного характера, но, скорее всего, это тот компромисс, который сейчас нужен Межпарламентскому союзу. Он нужен Ассамблее сообщил Косачев

Ранее Константин Косачев заявил ИС "Вести": Россия на Ассамблее МПС будет противостоять попыткам возложить на Иран всю ответственность за происходящее на Ближнем Востоке.