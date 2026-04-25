Москва25 апр Вести.На Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Стамбуле представители Украины в ходе работы над резолюцией по Ближнему Востоку попытались прописать себя в качестве пострадавшей стороны наравне с палестинцами. Об этом ИС "Вести" рассказал вице-спикер ГД Петр Толстой.

По его словам, одной из горячих и актуальных тем на ассамблее стала резолюция по Ближнему Востоку.

Мы работали там над резолюцией в комиссии, в которой были представлены представители Украины, и они хотели притвориться палестинцами… Украинцы хотели себя включить как бы внутрь этой резолюции в качестве пострадавшей стороны. Что вот есть палестинцы, а вот есть украинцы, вот геноцид украинцев. И мы им объясняли, что география – такая суровая вещь, что вы не на Ближнем Востоке находитесь, как бы вам этого ни хотелось … Связь есть, но она такая неочевидная. И те люди, которые там выступали, очень истерично как бы настаивали сказал Толстой

Он также рассказал, что в проекте резолюции были формулировки об осуждении военных преступлений.

И вот встает представитель Украины и говорит: "Давайте уберем слово "доказанные". Ну, война же, трудно доказать. Военные преступления они все время совершаются"… И вот я выступаю с возражением, я говорю: "Послушайте, вы четыре года занимаетесь тем, что пугаете мир абсолютно недоказанными страшилками про Россию, на этом строится вся украинская пропаганда, все время СВО. Поэтому, зачем убирать слово "доказанное"? Если мы это уберем, то фактически вы, так сказать, получите поле для маневра". И с этим, кстати, согласились и представители там Европы, Австралии, которые находились, ну, вроде как они с Украиной в одном лагере, но тем не менее они слышат эти доводы отметил вице-спикер Госдумы

Ранее Толстой заявил, что российская делегация с честью защитила интересы страны на Ассамблее Межпарламентского союза в Стамбуле.