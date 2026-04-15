Косачев: прозападные страны в МПС - жесткая агрессивно настроенная группа Косачев: на Ассамблее МПС в Стамбуле предстоит битва с агрессивным меньшинством

Москва15 апр Вести.Каждая Ассамблея Межпарламентского союза (МПС) оказывается полем битвы между мировым большинством и жесткой, агрессивной и настроенной на конфронтацию группой меньшинства в этой организации. Так, без сомнения, произойдет и на предстоящей 152-й Ассамблее МПС, заявил в интервью ИС "Вести" заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Межпарламентский союз Косачев назвал очень интересной и важной площадкой, на которой представлены практически все государства мира, кроме США, исключенных из МПС за неуплату членских взносов.

К сожалению, даже в отсутствие Соединенных Штатов Америки их союзники по коллективному Западу в Межпарламентском союзе организованы гораздо лучше стран мирового большинства отметил Косачев

Речь идет о группе "Двенадцать плюс", в которую, в частности, входят Украина, Грузия, Израиль и другие страны, не относящиеся к классическому коллективному Западу.

Эта группа, не имеющая собственного большинства в Межпарламентском союзе, раз за разом навязывает союзу свою политическую волю просто в силу жесткой дисциплины в группе и очень хорошей организации - в этом им не откажешь. И каждая Ассамблея Межпарламентского союза оказывается своего рода полем битвы между этой жесткой, агрессивной, настроенной на конфронтацию группой меньшинства в Межпарламентском союзе и, с другой стороны, мировым большинством. Это произойдет и на нынешней Ассамблее, вне всякого сомнения констатировал Косачев

Также зампред Совета Федерации отметил: на 152-й Ассамблее Межпарламентского союза, которая начнет свою работу 15 апреля в Стамбуле, Россия может не поддержать политическую резолюцию МПС.