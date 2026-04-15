Москва15 апр Вести.Россия на 152-й Ассамблее Межпарламентского союза поддержит резолюцию о свободе торговли. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

По его словам, на предстоящей Ассамблее будут рассматриваться две резолюции - экономическая и политическая.

Экономическая как раз посвящена тому, чтобы не допускать злоупотребления экономическими инструментами, нарушающими принципы свободы торговли. И она год назад была реакцией большого числа стран, представленных в Межпарламентском союзе, на новую тарифную политику Соединенных Штатов Америки. В этом нет никакого сомнения - она ими была инициирована как раз вот в апреле, а в феврале появился Трамп. И мы с духом и с буквой этой резолюции в целом согласны. И, конечно же, внесли много поправок, ее уточняющих, но я здесь не вижу больших проблем с тем, чтобы Россия согласилась с этой резолюцией