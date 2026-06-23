ЛДПР рассчитывает вдвое увеличить фракцию в Госдуме ЛДПР рассчитывает занять второе место на выборах в Госдуму

Москва23 июн Вести.ЛДПР рассчитывает занять второе место на выборах в Госдуму РФ в сентябре и получить в два раза больше мандатов, заявил заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой в интервью ИС "Вести".

В Подмосковье стартовал 38-й предвыборный съезд ЛДПР. "100 дней преобразования России" – с такой программой в предвыборную гонку вступает старейшая партия страны. На съезде партия определит федеральный список и список кандидатов по одномандатным округам для выборов в Государственную думу 9-го созыва.

Мы считаем, что мы вполне себе можем занять второе место в этом выборном соревновании. И, конечно, мы считаем, что мы достойны того, чтобы количество депутатов Госдумы было ровно вдвое больше, чем сейчас сказал Андрей Луговой

В приоритете предвыборной программы – помощь участникам и ветеранам спецоперации, а также членам их семей. И будущие депутаты, которые пройдут в новый созыв Думы, будут придерживаться этих ориентиров.

ЛДПР оказывает помощь гражданскому населению, военным в Новороссии начиная с 2014 года. С началом СВО партия сосредоточилась на помощи военнослужащим, добровольцам отметил член ЛДПР, боевой командир Добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени святого благоверного князя Александра Невского Алексей Верещагин

Еще один приоритет – развитие экономики. А это в свою очередь позволит повышать социальные гарантии для россиян.

У нас большая экономическая программа, то, что связано с привлечением дополнительных доходов в сегодняшний бюджет. Предложения, которые направлены на то, чтобы уходить от сырьевой зависимости экономики рассказала первый заместитель руководителя Центрального аппарата партии Мария Воропаева

По итогам съезда делегаты должны утвердить предвыборную программу, а также проголосовать за список кандидатов от ЛДПР, которые пойдут на выборы в Государственную думу.