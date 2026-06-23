Москва23 июн Вести.Съезд ЛДПР утвердил предвыборную программу партии на предстоящие выборы в Госдуму. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на корреспондента на съезде.

Уточняется, что партийная программа носит название "100 дней преобразования России".

В эти 100 дней мы должны запустить решения, которые дадут стране движение к развитию, людям - защиту, а власти - ответственность перед гражданами сказал лидер партии Леонид Слуцкий в ходе выступления на съезде

Выборы депутатов Госдумы назначены на период с 18 по 20 сентября.

Ранее заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой заявил, что партия рассчитывает занять второе место на выборах в Госдуму РФ в сентябре и получить в два раза больше мандатов.