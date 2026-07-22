Володин: депутат Нилов не будет переизбираться в Государственную думу

Володин сообщил, что депутат Нилов не будет переизбираться в Госдуму Володин: депутат Нилов не будет переизбираться в Государственную думу

Москва22 июл Вести.В новый созыв Государственной думы не будет переизбираться председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом во время пленарного заседания сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Вот посмотрите, Ярослав Евгеньевич Нилов, многие министерства должны за него бороться - он решил не переизбираться в Государственную думу, но [он] готовый статс-секретарь сказал Володин, слова которого привел ТАСС

Нилов, как подчеркнул Володин, представляя оппозиционную фракцию, многое сделал во время работы в Госдуме. Он, как заметил Володин, возглавляет ключевой комитет и корректно отстаивает свою позицию.