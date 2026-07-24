ЦИК исключил кандидата в депутаты ГД из федерального списка партии "Новые люди"

Один кандидат в депутаты ГД исключен из федерального списка "Новых людей" ЦИК исключил кандидата в депутаты ГД из федерального списка партии "Новые люди"

Москва24 июл Вести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России исключила Альберта Селимова из зарегистрированного федерального списка кандидатов от партии "Новые люди" на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщила член ЦИК Василина Кулиева на заседании комиссии.

23 июля в Центральную избирательную комиссию РФ поступило письменное заявление кандидата Селимова Альберта Шевкетовича об отказе от дальнейшего участия в выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ девятого созыва заявила она

Кулиева уточнила, что отказ кандидата от участия в выборах не подлежит отзыву. Сейчас в списке 296 претендентов.

Альберт Селимов занимал шестое место в региональной группе №20. В нее входят республики Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания, а также Ставропольский край.

23 июля Центризбирком России завершил регистрацию федеральных списков кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва от парламентских партий. Члены ЦИК приняли постановление о регистрации федерального списка кандидатов от партий "Справедливая Россия" (260 человек), КПРФ (329 человек), "Единой России" (390 человек), "Новых людей" (на тот момент 297 человек) и ЛДПР (246 человек).

Выборы депутатов Госдумы, а также совмещенные с ними избирательные кампании пройдут в течение трех дней подряд – с 18 по 20 сентября 2026 года. Планируется провести более 2,2 тыс. избирательных кампаний различного уровня. По их итогам предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.