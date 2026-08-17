Экс-главу Удмуртии Бречалова исключили из списка "Единой России" на выборах в ГД

Экс-глава Удмуртии Бречалов исключен из списка "Единой России" на выборах Экс-главу Удмуртии Бречалова исключили из списка "Единой России" на выборах в ГД

Москва17 авг Вести.Экс-глава Удмуртии Александр Бречалов отказался участвовать в выборах депутатов Госдумы и исключен из федерального списка "Единой России" (ЕР). Об этом проинформировала секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Наталья Бударина.

По ее словам, письменное заявление поступило от Бречалова в ЦИК в субботу, 15 августа. В заявлении было сказано об отказе в участии в выборах депутатов Госдумы девятого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого ЕР.

Бударина​​​ уточнила, что такое заявление не подлежит отзыву, и предложила исключить кандидата из зарегистрированного федерального списка партии.

Принято единогласно объявила глава ЦИК России Элла Памфилова

Александр Бречалов - российский государственный и политический деятель, бывший глава Удмуртии. Руководил регионом с 18 сентября 2017 года по 29 июля 2026-го.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября.