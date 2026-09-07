Регистрация кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Бондаренко аннулирована ЦИК аннулировала регистрацию кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Бондаренко

Москва7 сен Вести.Центральная избирательная комиссия России в ходе заседания приняла решение об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Государственной думы IX созыва Николая Бондаренко, включенного в федеральный список партии КПРФ.

Член ЦИК Константин Мазуревский в ходе заседания напомнил, что суд признал Бондаренко виновным в совершении правонарушения по статье о пропаганде или публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики или атрибутики экстремистских организаций.

Согласно федеральному закону о выборах депутатов, россиянин, подвергнутый административному наказанию за совершение правонарушения по соответствующей статье, не может быть избран, если голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение которого гражданин считается подвергнутым административному взысканию.

Члены ЦИК в связи с этим проголосовали за аннулирование регистрации Бондаренко, а также об исключении его из федерального списка КПРФ.

О задержании Бондаренко в Саратове стало известно 21 августа.