Москва14 авгВести.Самарский областной суд удовлетворил иск о снятии с выборов в Госдуму кандидата в депутаты от КПРФ Михаила Матвеева. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Иск о снятии Матвеева с выборов подала кандидат в депутаты от "Партии пенсионеров" Анна Саранцева.
Изучив представленные материалы и доводы сторон, заслушав свидетелей, суд признал заявленные требования обоснованными, отменив регистрацию кандидата в депутаты Матвеева М.Н.говорится в решении суда
Михаил Матвеев является действующим депутатом от КПРФ, он был избран в сентябре 2021 года по избирательному округу N163 (Промышленный - Самарская область).
В иске указывалось, что Матвеев нарушил право интеллектуальной собственности при размещении агитационных материалов.