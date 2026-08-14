Самарский областной суд снял с регистрации на выборы в Госдуму Михаила Матвеева

Суд в Самаре снял кандидата в депутаты от КПРФ Матвеева с выборов в Госдуму Самарский областной суд снял с регистрации на выборы в Госдуму Михаила Матвеева

Москва14 авг Вести.Самарский областной суд удовлетворил иск о снятии с выборов в Госдуму кандидата в депутаты от КПРФ Михаила Матвеева. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Иск о снятии Матвеева с выборов подала кандидат в депутаты от "Партии пенсионеров" Анна Саранцева.

Изучив представленные материалы и доводы сторон, заслушав свидетелей, суд признал заявленные требования обоснованными, отменив регистрацию кандидата в депутаты Матвеева М.Н. говорится в решении суда

Михаил Матвеев является действующим депутатом от КПРФ, он был избран в сентябре 2021 года по избирательному округу N163 (Промышленный - Самарская область).

В иске указывалось, что Матвеев нарушил право интеллектуальной собственности при размещении агитационных материалов.