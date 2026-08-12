Против депутата от КПРФ подали иск и потребовали снять с выборов в Госдуму Член "Партии пенсионеров" требует снять с выборов в ГД депутата КПРФ Матвеева

Москва12 авг Вести.Депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева потребовали снять с выборов за нарушение авторских прав, сообщают "Ведомости".

Отмечается, что иск к парламентарию подала его оппонент по одномандатному округу в Самарской области из "Партии пенсионеров" Анна Саранцева, обвинившая Матвеева в грубом нарушении законов "Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации", "О выборах депутатов Государственной Думы", а также закона об авторских правах.

Причиной претензий стала публикация депутатом КПРФ изображения, которое якобы принадлежит одному из СМИ.

В качестве обоснования они приводят новость mail.ru, которое, ссылаясь на это СМИ, публикует эту фотографию из моего Telegram-канала. Но тем не менее они считают, что здесь есть некое нарушение авторских прав пояснил Матвеев

Среди других фактов, которые по мнению Саранцевой нарушают закон, приводятся фото на сайте коммуниста, использованные якобы без согласия авторов. Однако, на части снимков присутствует и сам Матвеев.

По словам первого зампреда центрального комитета КПРФ Юрия Афонина, за Матвеева будут бороться. Он назвал иск давлением на партию и ее кандидатов, "которые работают и имеют шансы на победу".

Заседание суда проходит в среду, 12 августа. Ранее Матвеев сообщил, что ходатайствовал об отложении рассмотрения иска до 13 августа.

Иск вчера поступил после обеда, и я физически не успеваю ни подготовить письменный отзыв, ни оформить доверенность на представителей и обсудить с ними позицию. А сейчас еще стопку бумаг истец приобщил сообщил парламентарий в своем Telegram-канале

Он подчеркнул, что намерен заявить отвод судье и покинуть зал, если его просьба не будет удовлетворена.

Ранее депутат Госдумы, зампред комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев рассказал об изменении правил пребывания и работы трудовых мигрантов в России.