В партии "Яблоко" намерены обжаловать снятие с выборов в Госдуму

Партия "Яблоко" будет обжаловать решение суда о снятии с выборов в Госдуму В партии "Яблоко" намерены обжаловать снятие с выборов в Госдуму

Москва10 авг Вести.В партии "Яблоко" намерены обжаловать решение Верховного суда о ее снятии с предстоящих в сентябре выборов в Государственную думу. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство привело слова адвоката партии Гаджи Алиева.

Мы будем обжаловать заявил представитель интересов "Яблока"

Решение было принято в результате поданного иска со стороны партии "Родина". Он был мотивирован нарушением законодательства "Яблоком" при подаче документов и агитации.

Также в ЦИК заявили, что часть кандидатов "Яблока" получала финансирование из-за рубежа. Об этом свидетельствуют данные Росфинмониторинга.