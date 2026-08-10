Москва10 авгВести.В партии "Яблоко" намерены обжаловать решение Верховного суда о ее снятии с предстоящих в сентябре выборов в Государственную думу. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство привело слова адвоката партии Гаджи Алиева.
Мы будем обжаловатьзаявил представитель интересов "Яблока"
Решение было принято в результате поданного иска со стороны партии "Родина". Он был мотивирован нарушением законодательства "Яблоком" при подаче документов и агитации.
Также в ЦИК заявили, что часть кандидатов "Яблока" получала финансирование из-за рубежа. Об этом свидетельствуют данные Росфинмониторинга.