Генпрокуратура выступила за отмену регистрации списка кандидатов от "Яблока"

Прокурор попросил удовлетворить иск об отмене регистрации списка "Яблока" Генпрокуратура выступила за отмену регистрации списка кандидатов от "Яблока"

Москва10 авг Вести.Представитель Генпрокуратуры выступил за удовлетворение иска об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Яблоко", передает "Интерфакс".

В ходе слушания иска в Верховном суде прокурор заявил, что имеются правовые основания для удовлетворения искового заявления.

Прошу исковое заявление удовлетворить, отменить регистрацию федерального списка сказал он

Иск в Верховный суд подала партия "Родина", мотивируя его тем, что "Яблоко" превысило лимиты расходов избирательного фонда, а также ведет агитацию через иностранные интернет-площадки. Представители партии "Яблоко" эти обвинения отрицают.

В ходе заседания представитель ЦИК заявил, что получил от Росфинмониторинга сведения, подтверждающие, что кандидаты в депутаты Госдумы от "Яблока" получали финансирование из-за рубежа.