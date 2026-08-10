Москва10 авгВести.Представитель Генпрокуратуры выступил за удовлетворение иска об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Яблоко", передает "Интерфакс".
В ходе слушания иска в Верховном суде прокурор заявил, что имеются правовые основания для удовлетворения искового заявления.
Прошу исковое заявление удовлетворить, отменить регистрацию федерального спискасказал он
Иск в Верховный суд подала партия "Родина", мотивируя его тем, что "Яблоко" превысило лимиты расходов избирательного фонда, а также ведет агитацию через иностранные интернет-площадки. Представители партии "Яблоко" эти обвинения отрицают.
В ходе заседания представитель ЦИК заявил, что получил от Росфинмониторинга сведения, подтверждающие, что кандидаты в депутаты Госдумы от "Яблока" получали финансирование из-за рубежа.