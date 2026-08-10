ТАСС: Верховный суд не нашел призывов к экстремизму в агитматериалах "Яблока"

Верховный суд не нашел призывов к экстремизму в агитматериалах "Яблока" ТАСС: Верховный суд не нашел призывов к экстремизму в агитматериалах "Яблока"

Москва10 авг Вести.Верховный суд не нашел в агитматериалах "Яблока" призывов к экстремизму в ходе рассмотрения иска "Родины" о снятии партии с выборов в Госдуму.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Доводы истца о том, что агитационные материалы партии "Яблоко" содержат призывы к осуществлению экстремистской деятельности, не могут быть проверены в рамках данного дела и подлежат рассмотрению в отдельном производстве при представлении соответствующих доказательств сказано в пресс-службе

Ранее Верховный суд России удовлетворил заявление партии "Родина" об отмене регистрации списка кандидатов партии "Яблоко" на выборах в Госдуму.