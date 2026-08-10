Москва10 авгВести.Верховный суд не нашел в агитматериалах "Яблока" призывов к экстремизму в ходе рассмотрения иска "Родины" о снятии партии с выборов в Госдуму.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Доводы истца о том, что агитационные материалы партии "Яблоко" содержат призывы к осуществлению экстремистской деятельности, не могут быть проверены в рамках данного дела и подлежат рассмотрению в отдельном производстве при представлении соответствующих доказательствсказано в пресс-службе
Ранее Верховный суд России удовлетворил заявление партии "Родина" об отмене регистрации списка кандидатов партии "Яблоко" на выборах в Госдуму.