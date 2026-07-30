Кандидат с гражданством Украины не прошел регистрацию в Избиркоме

Пермский Избирком не допустил к выборам кандидата с гражданством Украины Кандидат с гражданством Украины не прошел регистрацию в Избиркоме

Москва30 июл Вести.Избирательная комиссия Пермского края зарегистрировала список кандидатов в депутаты Пермской городской Думы восьмого созыва, выдвинутый "КПРФ". Об этом сообщается на официальном сайте регионального Избиркома.

Всего зарегистрировано 35 человек. По трем кандидатам выявлены ограничения, препятствующие их регистрации. Так например, не зарегистрирована женщина с гражданством Украины.

Больше всего меня поразило выдвижение в списках партии гражданки Украины, что не только противоречит закону, но и здравому смыслу приводятся в сообщении слова зампредседателя Общественной палаты Пермского края Игоря Папкова

Выборы депутатов Пермской городской Думы восьмого созыва назначены на 20 сентября 2026 года