Москва30 июлВести.Избирательная комиссия Пермского края зарегистрировала список кандидатов в депутаты Пермской городской Думы восьмого созыва, выдвинутый "КПРФ". Об этом сообщается на официальном сайте регионального Избиркома.
Всего зарегистрировано 35 человек. По трем кандидатам выявлены ограничения, препятствующие их регистрации. Так например, не зарегистрирована женщина с гражданством Украины.
Больше всего меня поразило выдвижение в списках партии гражданки Украины, что не только противоречит закону, но и здравому смыслуприводятся в сообщении слова зампредседателя Общественной палаты Пермского края Игоря Папкова
Выборы депутатов Пермской городской Думы восьмого созыва назначены на 20 сентября 2026 года