Кандидата в Госдуму от КПРФ Бондаренко задержали в Саратове В Саратове задержан кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Бондаренко

Москва21 авг Вести.Сотрудники правоохранительных органов задержали в Саратове кандидата в депутаты Госдумы и экс-депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на самого задержанного.

Меня задержали по месту жительства десять сотрудников правоохранительных органов, под угрозой вменения мне статьи 19.3 КоАП — неповиновение сотруднику полиции — заставили сесть в патрульный автомобиль и сейчас везут в суд цитирует Бондаренко издание

По словам мужчины, на вопрос о причинах задержания ему сообщили, что у них рассматривается дело по ст. 20.3 КоАП РФ. В статье речь идет о публичной демонстрации нацистской, экстремистской и иной запрещенной законом атрибутики и символики. Сам Бондаренко считает, что произошедшее связано с предстоящими выборами в Госдуму и что на него оказывается давление.