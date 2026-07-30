Москва30 июлВести.Перед судом предстанет 26-летний футбольный фанат из Саранска, продемонстрировавший на стадионе нацистскую символику. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) Мордовии.
Обвиняемый, несмотря на привлечение к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) с назначением ему штрафа в размере 1500 рублей, продолжил заниматься противоправной деятельностью.
В мае 2026 года фигурант дела, находясь на футбольном матче на стадионе, публично демонстрировал нацистскую символику, изображенную у него на теле в виде татуировок. В последующем фото с демонстрацией символики появилось в социальной сетиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Таким образом, мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).
В отношении него завершено расследование уголовного дела — оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.