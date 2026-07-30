Под суд пойдет футбольный фанат из Саранска, показавший нацистскую символику

Футбольный фанат из Саранска, показавший нацистскую символику, пойдет под суд Под суд пойдет футбольный фанат из Саранска, показавший нацистскую символику

Москва30 июл Вести.Перед судом предстанет 26-летний футбольный фанат из Саранска, продемонстрировавший на стадионе нацистскую символику. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) Мордовии.

Обвиняемый, несмотря на привлечение к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) с назначением ему штрафа в размере 1500 рублей, продолжил заниматься противоправной деятельностью.

В мае 2026 года фигурант дела, находясь на футбольном матче на стадионе, публично демонстрировал нацистскую символику, изображенную у него на теле в виде татуировок. В последующем фото с демонстрацией символики появилось в социальной сети говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Таким образом, мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

В отношении него завершено расследование уголовного дела — оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.