Фанат показал нацистскую символику на матче в Саранске, возбуждено дело

В Мордовии возбудили дело за демонстрацию свастики на футбольном матче Фанат показал нацистскую символику на матче в Саранске, возбуждено дело

Москва1 июл Вести.В Саранске Республики Мордовии был задержан местный житель за публичную демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщает МВД России.

Уточняется, что это произошло в ходе футбольного матча. Тогда 26-летний мужчина снял футболку на трибуне местного стадиона и обнажил имевшуюся у него татуировку, содержащую нацистский символ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ написано в публикации министерства

Полиция осуществляет оперативное сопровождение уголовного дела.