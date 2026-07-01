Москва1 июлВести.В Саранске Республики Мордовии был задержан местный житель за публичную демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщает МВД России.
Уточняется, что это произошло в ходе футбольного матча. Тогда 26-летний мужчина снял футболку на трибуне местного стадиона и обнажил имевшуюся у него татуировку, содержащую нацистский символ.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФнаписано в публикации министерства
Полиция осуществляет оперативное сопровождение уголовного дела.