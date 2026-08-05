Москва5 авгВести.Суд в Мордовии приговорил 26-летнего жителя Саранска к девяти месяцам колонии-поселения за демонстрацию татуировки с нацисткой символикой. Об этом сообщили в МВД России в мессенджере MAX.
Мужчина снял с себя футболку на футбольном матче на саранском стадионе и оголил часть тела, где находились татуировки с нацистской символикой.
В последующем фотографии фанатов, на которых в том числе был запечатлен и осужденный, были опубликованы в социальной сети на странице футбольного клубаотмечается в сообщении
Фигурант уже привлекался к административной ответственности за публикацию в свободном доступе изображений с нацистской свастикой.
На данный момент он стал фигурантом уголовного дела.