Фанат арестован за нацистское приветствие по дороге на матч "Спартак"-"Оренбург"

Фанат вдруг показал нацистский жест, пока шел на матч "Спартак"-"Оренбург" Фанат арестован за нацистское приветствие по дороге на матч "Спартак"-"Оренбург"

Москва7 авг Вести.Футбольный болельщик продемонстрировал нацистское приветствие по дороге на матч Кубка России по футболу между "Спартаком" и Оренбургом" в среду, 5 августа. Об этом сообщает MK.RU.

По данным издания, инцидент произошел, когда молодой человек выходил со станции метро "Спартак". На произошедшее обратили внимание стражи порядка. Сам болельщик объяснял инцидент тем, что просто совершал жест.

Тушинский суд столицы вынес решение об аресте футбольного фаната на 10 суток.

5 августа московский "Спартак" победил "Оренбург" со счетом 5:1 в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу. Игра прошла на стадионе "Лукойл Арена".