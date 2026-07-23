"Спартак" потребовал переиграть матч за Суперкубок России с "Зенитом" КДК РФС рассмотрит протест "Спартака" на переигровку Суперкубка

Москва23 июл Вести.Московский "Спартак" направил протест в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) с требованием переиграть матч за Олимпбет — Суперкубок России против петербургского "Зенита". Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Футбольный клуб "Спартак" подал протест с требованием переигровки в связи с нарушением правил игры судьей заявил Григорьянц на заседании КДК

Инцидент произошёл 18 июля, когда "Зенит" в Нижнем Новгороде обыграл "Спартак" в серии пенальти (1:1, 4:2).

В конце основного времени нападающий "Зенита" Александр Соболев сравнял счет, забив с пенальти. После гола он демонстративно отпраздновал взятие ворот перед трибуной болельщиков "Спартака", которые в ответ закидали поле стаканами, что спровоцировало массовую потасовку между игроками.

Главный арбитр встречи Евгений Буланов в целях безопасности не стал проводить жеребьевку перед серией пенальти, назначив ее в ворота, где находились фанаты "Зенита". Позднее в РФС заявили, что судья имел право на такое решение.