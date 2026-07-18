Москва18 июл Вести.Футболисты санкт-петербургского "Зенита" стали обладателями Суперкубка России. Основное время матча с московским "Спартаком" в Нижнем Новгороде завершилось вничью со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались сине-бело-голубые – 4:2.

Спартаковцы вышли вперед на 25-й минуте первого тайма. Кристофер Мартинс добил мяч в ворота после удара Пабло Солари.

"Зенит" отыгрался уже в добавленное ко второму тайму время. Александр Соболев реализовал пенальти.

После гола сине-бело-голубых на поле возникла стычка. Спартаковцам не понравилось, как Соболев отпраздновал забитый мяч. На поле выскочили даже запасные футболисты и представители тренерских штабов. Впрочем, конфликт достаточно быстро удалось погасить.

В серии пенальти победу праздновали футболисты "Зенита" со счетом 4:2.

"Зенит" является победителем чемпионата страны, а "Спартак" завоевал Кубок России.