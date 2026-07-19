РФС: арбитр Буланов в матче Суперкубка был вправе не проводить жеребьевку

РФС отреагировал на решение судьи матча Суперкубка России перед серией пенальти РФС: арбитр Буланов в матче Суперкубка был вправе не проводить жеребьевку

Москва19 июл Вести.Российский футбольный союз (РФС) пояснил причину отсутствия жеребьевки перед серией пенальти в матче за Суперкубок России между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом".

В игре за Суперкубок, которая прошла в Нижнем Новгороде, "сине-бело-голубые" одержали победу над москвичами (1:1, 4:2 по пенальти). Для команды из Петербурга подобный трофей стал десятым.

В конце матча на поле произошла массовая драка с участием запасных игроков. Ее спровоцировал форвард "Зенита" Александр Соболев, эмоционально обратившись к трибунам соперников после забитого гола. Болельщики "Спартака" начали бросать бутылки со своего сектора.

Перед началом серии пенальти главный судья Евгений Буланов не стал проводить жеребьевку для выбора ворот, и удары пробивались в штрафной, за которой располагалась трибуна с фанатами "Зенита".

Перед началом серии послематчевых пенальти Единый центр управления соревнованием (ЕЦУС), в состав которого входят представители МВД, ФСБ, Росгвардии, медицинских служб, представители РФС … произвел оценку оперативной обстановки на арене. Опираясь на зафиксированный факт правонарушения, штаб ЕЦУС проинформировал судейскую бригаду матча о невозможности проведения серии пенальти в ворота, прилегающие к указанной трибуне, в связи с угрозами безопасности участников матча говорится в заявлении пресс-службы РФС

Представители организации добавили, что главный арбитр матча правомерно отказался от жеребьевки и определил ворота для пробития пенальти, исходя из рекомендаций ЕЦУС и требований обеспечения безопасности.