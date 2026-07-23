В "Зените" высмеяли намерение "Спартака" добиться переигровки Суперкубка России В "Зените" отреагировали на требование "Спартака" переиграть Суперкубок России

Москва23 июл Вести.Советник председателя правления петербургского "Зенита" Александр Медведев высмеял поданный московским "Спартаком" протест в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) с требованием назначить переигровку матча за Суперкубок России.

Курам на смех заявил Медведев ТАСС

"Спартак" подал апелляцию в КДК ранее 23 июля. В заявлении "красно-белых" говорится, что матч должен быть переигран из-за нарушения главным арбитром регламента встречи и правил футбола.

Матч за Суперкубок прошел в Нижнем Новгороде 18 июля. Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти были точнее игроки "Зенита" - 4:2.

Футболисты "Зенита" сравняли счет в концовке добавленного к основным 90 минутам матча времени, реализовав пенальти. 11-метровый удар был назначен за игру рукой в штрафной после просмотра системы видеоповторов (VAR), с "точки" отличился Александр Соболев.

После забитого мяча Соболев начал провоцировать трибуну болельщиков "Спартака", что привело к бросанию теми бутылок с водой на поле, а также к потасовке между игроками команд.

После завершения матча главный арбитр Евгений Буланов заявил, что не станет проводить жеребьевку выбора ворот, куда будут бить игроки. Он объявил капитанам команд, что серия пенальти пройдет у трибуны болельщиков "Зенита" из "соображений безопасности", так как опасается новых провокаций и агрессивных действий поклонников "красно-белых". Это решение вызвало возмущение у капитана "Спартака" Романа Зобнина, а в дальнейшем - у руководства московского клуба.