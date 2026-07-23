КДК РФС отклонил протест "Спартака" и оставил в силе результат Суперкубка России КДК РФС отклонил требование "Спартака" о переигровке Суперкубка России

Москва23 июл Вести.Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отклонил протест московского "Спартака" с требованием назначить переигровку матча за Суперкубок страны против петербургского "Зенита". Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Встреча за трофей прошла 18 июля в Нижнем Новгороде. Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были игроки "Зенита" - 4:2. "Спартак" оспорил итоги матча, отметив нарушение правил игры со стороны главного арбитра матча Евгения Буланова, который нарушил процедуру жребия перед 11-метровыми ударами.

Отмечается, что КДК постановил отказать "Спартаку" в удовлетворении протеста и оставить результат матча в силе. Ранее советник председателя правления "Зенита" Александр Медведев высмеял намерение "красно-белых" оспорить итоги игры.

Также избежал дисквалификации нападающий "Зенита" Александр Соболев, который, реализовав пенальти в концовке основного времени, начал провоцировать болельщиков "Спартака", после чего на поле произошла потасовка. КДК оштрафовал футболиста на 30 тысяч рублей за "провокационные действия, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе".

Кроме того КДК оштрафовал "Зенит" на общую сумму в 175 тыс. рублей, а "Спартак" - на 195 тыс. Клубы были наказаны за поведение болельщиков, а также за появление на поле посторонних лиц из числа сотрудников команд во время игры.