Москва28 июн Вести.Футбольный клуб "Спартак" интересовался возможностью покупки нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина. Об этом рассказал сам спортсмен в беседе с журналистами.

То, что обращались, это правда. Я игрок "Динамо". Обращались этим летом. Чуть-чуть с удивлением воспринял это. Просто дошла информация, что "Спартак" интересуется, ищет нападающих цитирует его ТАСС

Футболист также прокомментировал сообщения о его возможном переходе в петербургский "Зенит". По его словам, это всего лишь слухи, и с ним никто не разговаривал по этому поводу. Тюкавин подчеркнул, что будет так, "как клуб посчитает нужным".