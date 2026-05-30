Дзюба высказался о возможном возвращении в "Спартак" Футболист Дзюба допустил возвращение в московский "Спартак"

Москва30 мая Вести.Футболист Артем Дзюба заявил, что не исключает возможности перехода в московский "Спартак".

Если говорить о "Спартаке", не знаю, все может быть, время покажет. Я начинал там карьеру, если понадоблюсь, точно кухню не испорчу сказал Дзюба на Дне московского спорта

В "Спартаке" также не исключили вариант с возвращением игрока. Спортивный директор клуба Франсис Кахигао назвал Дзюбу "огромным профессионалом" и отметил, что в будущем возможны разные варианты.

Дзюбе в августе исполнится 38 лет, он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, сборной России и Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее он покинул тольяттинский "Акрон", за который выступал с 2024 года.

Дзюба - воспитанник "Спартака" и выступал за московский клуб до конца 2014 года. После нападающий перешел из "Спартака" в петербургский "Зенит", чем вызвал гнев болельщиком "красно-белых".