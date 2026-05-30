Москва30 маяВести.Футболист Артем Дзюба заявил, что не исключает возможности перехода в московский "Спартак".
Если говорить о "Спартаке", не знаю, все может быть, время покажет. Я начинал там карьеру, если понадоблюсь, точно кухню не испорчусказал Дзюба на Дне московского спорта
В "Спартаке" также не исключили вариант с возвращением игрока. Спортивный директор клуба Франсис Кахигао назвал Дзюбу "огромным профессионалом" и отметил, что в будущем возможны разные варианты.
Дзюбе в августе исполнится 38 лет, он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, сборной России и Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее он покинул тольяттинский "Акрон", за который выступал с 2024 года.
Дзюба - воспитанник "Спартака" и выступал за московский клуб до конца 2014 года. После нападающий перешел из "Спартака" в петербургский "Зенит", чем вызвал гнев болельщиком "красно-белых".