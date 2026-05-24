Москва24 мая Вести.Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба в следующем сезоне будет выступать за московскую "Родину". Об этом стало известно "Силе Спорта".

Об условиях соглашения футболиста с новичком Российской премьер-лиги ничего не сообщается.

Накануне "Акрон" по итогам двух встреч с волгоградским "Ротором" сохранил место в РПЛ. Позже владелец тольяттинского клуба Павел Морозов заявил, что Дзюба покидает команду.

"Родина", основанная в 2015 году, впервые в истории сумела пробиться в сильнейший чемпионат страны, заняв первое место в Первой лиге.

Дзюба является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. В его активе 177 забитых мячей.