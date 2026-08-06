Двух болельщиков арестовали за пиротехнику на матче Кубка России

Фанаты запустили сигнальные ракеты на матче в Москве, стали известны последствия Двух болельщиков арестовали за пиротехнику на матче Кубка России

Москва6 авг Вести.Преображенский районный суд Москвы арестовал двух футбольных болельщиков за использование пиротехники во время матча Кубка России между ЦСКА и "Локомотивом". Об этом сообщает MK.RU.

Инцидент с фанатами произошел 4 августа на стадионе "РЖД Арена". Во время игры болельщики запустили сигнальные ракеты, нарушив правила поведения зрителей на спортивных соревнованиях.

По решению суда один из нарушителей арестован на пять суток и лишен права посещать спортивные мероприятия сроком на два года. Второму назначили семь суток ареста, официальные спортивные мероприятия ему запрещено посещать три года.

Как отмечает издание, один из болельщиков заявил в суде, что совершил правонарушение под влиянием старших товарищей.

Матч завершился победой ЦСКА в серии пенальти.