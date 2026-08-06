Москва6 авгВести.Преображенский районный суд Москвы арестовал двух футбольных болельщиков за использование пиротехники во время матча Кубка России между ЦСКА и "Локомотивом". Об этом сообщает MK.RU.
Инцидент с фанатами произошел 4 августа на стадионе "РЖД Арена". Во время игры болельщики запустили сигнальные ракеты, нарушив правила поведения зрителей на спортивных соревнованиях.
По решению суда один из нарушителей арестован на пять суток и лишен права посещать спортивные мероприятия сроком на два года. Второму назначили семь суток ареста, официальные спортивные мероприятия ему запрещено посещать три года.
Как отмечает издание, один из болельщиков заявил в суде, что совершил правонарушение под влиянием старших товарищей.
Матч завершился победой ЦСКА в серии пенальти.