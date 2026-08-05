ЦСКА обыграл "Локомотив" в матче группового этапа РПЛ Кубка России со счетом 1:1

ЦСКА победил "Локомотив" в матче группового этапа РПЛ Кубка России ЦСКА обыграл "Локомотив" в матче группового этапа РПЛ Кубка России со счетом 1:1

Москва5 авг Вести.ЦСКА одержал победу над "Локомотивом" в московском дерби первого тура группового этапа Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России, выиграв серию пенальти.

Матч группы D прошел на поле "железнодорожников" и завершился в основное время со счетом 1:1.

У гостей мяч на 40-й минуте забил Матеус Рейс, хозяева отыгрались благодаря Александру Сильянову в добавленное время.

В послематчевой серии пенальти точнее оказались футболисты ЦСКА - 5:4.

Во втором туре ЦСКА примет 18 августа тольяттинский "Акрон", а "Локомотив" в тот же день сыграет в гостях с "Ростовом".

Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл грозненский "Ахмат" в матче второго тура РПЛ со счетом 2:1.