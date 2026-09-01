В Москве задержали кандидата от "Яблока" Снеговского РБК: кандидата "Яблока" Артема Снеговского задержали в Москве

Москва1 сен Вести.Кандидата в Госдуму от партии "Яблоко" Артема Снеговского задержали возле территориальной избирательной комиссии района Марьино. Об этом сообщает РБК со ссылкой на партию.

По данным издания, его доставляют в местный отдел полиции.

Как сообщили в партии, Снеговскому вменяют статью 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации Вооруженных сил России. При этом председатель московского отделения партии Кирилл Гончаров сообщил РБК, что сотрудники полиции пока не назвали официальную причину задержания.

Как отмечает РБК, в пресс-службу ГУ МВД по Москве информация об этом на момент публикации не поступала.

Ранее Центральная избирательная комиссия России исключила партию "Яблоко" из бюллетеня для голосования по федеральному округу на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. После этого ЦИК представил обновленный бюллетень, в который вошли десять партий.

Выборы запланированы на Единый день голосования и пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Одновременно с выборами депутатов Госдумы в регионах состоятся кампании по избранию представителей региональных и местных органов власти.