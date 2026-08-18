ЦИК убрал "Яблоко" из бюллетеня на выборах в Госдуму "Яблоко" исключили из федерального бюллетеня в Госдуму

Москва18 авг Вести.Центральная избирательная комиссия России исключила партию "Яблоко" из избирательного бюллетеня для голосования по федеральному округу на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. ЦИК представил обновленный вариант бюллетеня с десятью партиями, передает ТАСС.

Соответствующие изменения ЦИК утвердил на заседании комиссии. Они были внесены после того, как вступило в силу решение Верховного суда РФ об отмене регистрации федерального списка "Яблока". Суд первой инстанции 10 августа удовлетворил административный иск партии "Родина". Позднее, 17 августа, апелляционная инстанция отклонила жалобу "Яблока" и оставила принятое решение без изменений.

При этом номер 2, который "Яблоко" получило по итогам жеребьевки, не будет передан другой партии. Остальные участники выборов сохранят ранее присвоенные им номера.

Впервые за всю историю выборов в Государственную думу в федеральном бюллетене будут представлены 10 партий. На первых думских выборах 1993 года в бюллетень были включены 13 партий и блоков, в 1995 году - 43, в 1999 году - 26, в 2003 году - 23.