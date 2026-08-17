Москва17 авгВести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после получения решения Верховного суда об отклонении апелляционной жалобы партии "Яблоко" будет обязана внести изменения в избирательный бюллетень по федеральному округу, исключив из него партию, пишет ТАСС.
Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил агентству, что соответствующий вопрос запланировано рассмотреть на ближайшем заседании. Он уточнил, что в настоящее время бюллетени пока только утверждены, проводится их корректировка.
После получения решения суда ЦИК будет обязан внести изменения в бюллетень. Я думаю, что на ближайшем заседании ЦИК этот вопрос мы должны будем в соответствии с решением суда рассмотретьрассказал он
По словам Булаева, для корректировки в ЦИК будет принято отдельное решение.
10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии "Родина" об отмене регистрации списка кандидатов от "Яблока" в депутаты Государственной думы. В партии "Родина" заявляли о "массе юридических нарушений" со стороны "Яблока", прежде всего связанных с финансированием. В самой партии "Яблоко" отрицали иностранное финансирование. 17 августа Верховным судом была отклонена апелляция "Яблока".