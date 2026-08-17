ЦИК рассмотрит вопрос об исключении "Яблока" из бюллетеня на ближайшем заседании

Стало известно, когда ЦИК рассмотрит вопрос об исключении "Яблока" из бюллетеня ЦИК рассмотрит вопрос об исключении "Яблока" из бюллетеня на ближайшем заседании

Москва17 авг Вести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после получения решения Верховного суда об отклонении апелляционной жалобы партии "Яблоко" будет обязана внести изменения в избирательный бюллетень по федеральному округу, исключив из него партию, пишет ТАСС.

Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил агентству, что соответствующий вопрос запланировано рассмотреть на ближайшем заседании. Он уточнил, что в настоящее время бюллетени пока только утверждены, проводится их корректировка.

После получения решения суда ЦИК будет обязан внести изменения в бюллетень. Я думаю, что на ближайшем заседании ЦИК этот вопрос мы должны будем в соответствии с решением суда рассмотреть рассказал он

По словам Булаева, для корректировки в ЦИК будет принято отдельное решение.

10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии "Родина" об отмене регистрации списка кандидатов от "Яблока" в депутаты Государственной думы. В партии "Родина" заявляли о "массе юридических нарушений" со стороны "Яблока", прежде всего связанных с финансированием. В самой партии "Яблоко" отрицали иностранное финансирование. 17 августа Верховным судом была отклонена апелляция "Яблока".