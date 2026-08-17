Булаев: ЦИК рассмотрит вопрос об исключении "Яблока" из бюллетеня на выборах

Булаев заявил, что ЦИК рассмотрит вопрос исключения "Яблока" из бюллетеня Булаев: ЦИК рассмотрит вопрос об исключении "Яблока" из бюллетеня на выборах

Москва17 авг Вести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрит вопрос об исключении партии "Яблоко" из бюллетеня выборов в Госдуму на ближайшем заседании. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

По его словам, которые приводит ТАСС, сами бюллетени еще не готовились, и в настоящий момент идет их корректировка.

После получения решения суда ЦИК будет обязан внести изменения в бюллетень. Я думаю, что на ближайшем заседании ЦИК этот вопрос мы должны будем в соответствии с решением суда рассмотреть сказал Булаев

10 августа Верховный суд России удовлетворил административный иск партии "Родина" и отменил регистрацию федерального списка "Яблока" на выборах в Госдуму.