Памфилова: у ЦИК не было оснований отказать "Яблоку" в регистрации на выборы

Глава ЦИК Памфилова прокомментировала снятие "Яблока" с выборов в Госдуму Памфилова: у ЦИК не было оснований отказать "Яблоку" в регистрации на выборы

Москва17 авг Вести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ изначально не имела оснований отказать в регистрации федерального списка партии "Яблоко" на выборах депутатов Госдумы. Ответственность за это решение лежит на Верховном суде РФ, а не на избирательной комиссии. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, ее слова приводит KP.RU.

Также Памфилова прокомментировала снятие с выборов в Госдуму депутата Михаила Матвеева.

Избирательные комиссии [решения о снятии Матвеева с выборов] не снимали. Это решение суда. Мы отказываем в регистрации только по тем основаниям, которые есть сказала она

По словам Памфиловой, "Яблоко" также сняли с выборов по решению судебных органов.

10 августа Верховный суд удовлетворил административный иск партии "Родина" и отменил регистрацию федерального списка "Яблока" на выборах в Госдуму.