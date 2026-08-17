Москва17 авгВести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ изначально не имела оснований отказать в регистрации федерального списка партии "Яблоко" на выборах депутатов Госдумы. Ответственность за это решение лежит на Верховном суде РФ, а не на избирательной комиссии. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, ее слова приводит KP.RU.
Также Памфилова прокомментировала снятие с выборов в Госдуму депутата Михаила Матвеева.
Избирательные комиссии [решения о снятии Матвеева с выборов] не снимали. Это решение суда. Мы отказываем в регистрации только по тем основаниям, которые естьсказала она
По словам Памфиловой, "Яблоко" также сняли с выборов по решению судебных органов.
10 августа Верховный суд удовлетворил административный иск партии "Родина" и отменил регистрацию федерального списка "Яблока" на выборах в Госдуму.