"Яблоко" ознакомится с решением ВС для подготовки жалобы на снятие с выборов

Партия "Яблоко" получила полный текст решения Верховного суда "Яблоко" ознакомится с решением ВС для подготовки жалобы на снятие с выборов

Москва12 авг Вести.Представители партии "Яблоко" получили мотивированное решение Верховного суда РФ о снятии с выборов в Госдуму, сообщает ТАСС.

Накануне ВС РФ удовлетворил иск партии "Родина" об отмене регистрации списка кандидатов "Яблока" в нижнюю палату парламента.

Мотивированное решение Верховного суда РФ представителями партии получено сообщил агентству представитель партии

По его словам, юристы изучат документ и в ближайшее время опротестуют решение суда.

В иске "Родины" говорилось о нарушениях, связанных с финансированием избирательной кампании.