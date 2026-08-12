Москва12 авгВести.Представители партии "Яблоко" получили мотивированное решение Верховного суда РФ о снятии с выборов в Госдуму, сообщает ТАСС.
Накануне ВС РФ удовлетворил иск партии "Родина" об отмене регистрации списка кандидатов "Яблока" в нижнюю палату парламента.
Мотивированное решение Верховного суда РФ представителями партии полученосообщил агентству представитель партии
По его словам, юристы изучат документ и в ближайшее время опротестуют решение суда.
В иске "Родины" говорилось о нарушениях, связанных с финансированием избирательной кампании.