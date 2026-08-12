ВС РФ установил, что "Яблоко" получило около 3 млн рублей из-за рубежа Верховный суд установил получение "Яблоком" около 3 млн рублей из-за рубежа

Москва12 авг Вести.Верховный суд РФ установил, что после регистрации на выборы партия "Яблоко" получила порядка 3 миллионов рублей от контрагентов из-за рубежа на свою политическую деятельность. Об этом говорится в решении суда о снятии партии с выборов, с которым ознакомился ТАСС.

Как следует из справки Росфинмониторинга, на счет "Яблока" с 9 июля по 2 августа поступили пожертвования контрагентов партии, получивших финансирование из США, Соединенного Королевства, ОАЭ, Израиля. Речь идет о сумме в 2,8 миллиона рублей.

Среди контрагентов партии выявлено 74 лица, на счета которых за период с апреля 2023 по август 2026 года поступило около 80 млн рублей от 310 иностранцев.

10 августа ВС РФ принял решение о снятии партии "Яблоко" с выборов в Госдуму. Соответствующий иск подала партия "Родина".

Ранее сегодня представители "Яблока" получили полный текст решения Верховного суда, юристы партии готовятся подать жалобу на снятие ее с выборов.