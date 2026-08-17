Генпрокуратура России выступила с поддержкой решения о снятии "Яблока" с выборов

Генпрокуратура России поддержала снятие "Яблока" с выборов Генпрокуратура России выступила с поддержкой решения о снятии "Яблока" с выборов

Москва17 авг Вести.Генеральная прокуратура России поддержала решение Верховного суда страны о снятии с выборов в Госдуму партии "Яблоко". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале высшей судебной инстанции.

По словам представителя надзорного ведомства, судом первой инстанции установлено, что, вопреки установленным законодательством запретам, партией "Яблоко" были нарушены правила проведения предвыборной агитации.

Суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о снятии партии "Яблоко" с выборов. Полагаем, оснований для отмены решения суда первой инстанции не имеется отмечается в сообщении

10 августа Верховный суд России удовлетворил административный иск партии "Родина" и отменил регистрацию федерального списка "Яблока" на выборах в Госдуму. 14 августа "Яблоко" обжаловала решение суда.