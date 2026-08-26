Москва26 авгВести.Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отменил решение Самарского областного суда о снятии с выборов кандидата в депутаты Госдумы Михаила Матвеева, сообщает "Интерфакс".
Ранее Самарский облсуд по иску Анны Саранцевой, баллотирующейся в депутаты ГД от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" по Самарской области, отменил регистрацию Матвеева в качестве кандидата в депутаты. Истец настаивала, что Матвеев нарушил нормы избирательного и интеллектуального законодательства.
Отменили решение суда первой инстанциисказали агентству в судебной инстанции
Матвеев был избран депутатом Госдумы от КПРФ в сентябре 2021 года, является заместителем председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению.