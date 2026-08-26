Апелляционный суд отменил решение о снятии кандидатуры Матвеева с выборов в ГД

Депутат Михаил Матвеев добился восстановления своей кандидатуры на выборах в ГД Апелляционный суд отменил решение о снятии кандидатуры Матвеева с выборов в ГД

Москва26 авг Вести.Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отменил решение Самарского областного суда о снятии с выборов кандидата в депутаты Госдумы Михаила Матвеева, сообщает "Интерфакс".

Ранее Самарский облсуд по иску Анны Саранцевой, баллотирующейся в депутаты ГД от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" по Самарской области, отменил регистрацию Матвеева в качестве кандидата в депутаты. Истец настаивала, что Матвеев нарушил нормы избирательного и интеллектуального законодательства.

Отменили решение суда первой инстанции сказали агентству в судебной инстанции

Матвеев был избран депутатом Госдумы от КПРФ в сентябре 2021 года, является заместителем председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению.