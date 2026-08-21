ЦИК поручил проверить "мертвые души" в подписях за кандидата Наумова

"Мертвые души" в подписях: ЦИК поручил проверить кандидата Наумова ЦИК поручил проверить "мертвые души" в подписях за кандидата Наумова

Москва21 авг Вести.Центральная избирательная комиссия России поручила окружной избирательной комиссии в Челябинской области обратиться в Следственный комитет для проверки возможных признаков преступления при сборе подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в депутаты Госдумы Станислава Наумова.

Речь идет о Магнитогорском одномандатном избирательном округе №191.

Ранее ЦИК отклонил жалобу Наумова на решение окружной комиссии, отказавшей ему в регистрации кандидатом на выборах в Госдуму. Основанием для отказа стал высокий процент недостоверных и недействительных подписей, представленных в поддержку самовыдвижения. Среди них, как установила проверка, были подписи умерших граждан.

Поручить окружной избирательной комиссии… обратиться в Следственный комитет Российской Федерации для проведения проверки на предмет наличия признаков совершения преступления говорится в постановлении ЦИК

Проверку проведут на предмет возможного нарушения части 2 статьи 142 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за фальсификацию избирательных документов и результатов голосования.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщала, что на выборы депутатов Госдумы по федеральным спискам и одномандатным округам зарегистрировано 4436 кандидатов.