Регистрация кандидатов на выборы в Госдуму завершена

ЦИК завершила регистрацию кандидатов на выборы в Госдуму Регистрация кандидатов на выборы в Госдуму завершена

Москва17 авг Вести.В России завершили регистрацию кандидатов и партий на выборы в Госдуму, сообщает ТАСС.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), регистрацию прошли 11 политических партий, которые выдвинули 3,1 тыс. кандидатов.

В одномандатных избирательных округах официальный статус кандидатов получили более 1,6 тыс. человек, при этом итоговые показатели могут незначительно измениться.

Что касается партии "Яблоко", то вопрос о сохранении ее регистрации находится на рассмотрении в суде.

В выборах принимают участие 11 политических объединений - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Новые люди", "Яблоко", "Родина", Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Зеленые" и Партия прямой демократии.

Голосование на выборах в Госдуму пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября.

ЦИК утвердила форму и текст бюллетеня для голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.