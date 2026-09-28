Волгоградский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы в пользу ветерана

Ветеран СВО будет в Госдуме от Волгоградской области вместо губернатора Бочарова Волгоградский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы в пользу ветерана

Москва28 сен Вести.Губернатор Волгоградской области – секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Бочаров отказался от депутатского мандата в Государственной Думе в пользу ветерана СВО Игоря Воробьева. Об этом сообщает региональное отделение партии в соцсети "ВКонтакте".

Там пояснили, что Волгоградскую область в Госдуме IX созыва по федеральному избирательному округу должны были представлять Андрей Бочаров, Евгений Москвичев и Владимир Марченко.

Бочаров возглавлял на прошедших выборах региональную группу № 45 федерального списка партии.

Однако, губернатор Волгоградской области, секретарь реготделения Единой России Андрей Бочаров … написал официальный отказ от депутатского мандата. Его получит ветеран СВО Игорь Воробьев говорится в публикации

В региональном отделении "Единой России" сообщили, что Игорь Воробьев – потомственный военный. В зоне проведения СВО он выполнял боевые задачи в составе добровольческого отряда "Бессмертный Сталинград". Был ранен. Награжден медалью "За отвагу".

Сейчас Игорь Воробьев возглавляет волгоградский филиал Центра "ВОИН" и занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения.